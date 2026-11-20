Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ασυνήθιστα αυτοκίνητα που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο των custom κατασκευών αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του