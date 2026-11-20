Αυτό είναι το Chevrolet El Camino που κέρδισε τον παγκόσμιο διαγωνισμό της Hot Wheels
Αυτό είναι το Chevrolet El Camino που κέρδισε τον παγκόσμιο διαγωνισμό της Hot Wheels
Ένα μοναδικό Chevrolet El Camino του 1979, με μηχανικά μέρη Corvette, εντυπωσιακό widebody αμάξωμα και κινητήρα V8, κατέκτησε την κορυφή του Hot Wheels Legends Tour 2026.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ασυνήθιστα αυτοκίνητα που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο των custom κατασκευών αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του Hot Wheels Legends Tour 2026.
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