Ποια εταιρεία φτιάχνει εξαρτήματα από... φύλλα ανανά;
Ποια εταιρεία φτιάχνει εξαρτήματα από... φύλλα ανανά;
Η Nissan εφηύρε ένα νέο σύνθετο υλικό, το οποίο αποτελείται από φύλλα ανανά. Πώς θα εφαρμοστεί στα αυτοκίνητα, και γιατί επιλέχθηκε αυτή η πρώτη ύλη;
UPD:
Η Nissan συνεργάζεται με την ιαπωνική εταιρεία κατασκευής υλικών, που ονομάζεται Food Reborn Co. Ltd, και κατάφερε να δώσει ζωή στα γεωργικά απόβλητα. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες εφηύραν ένα νέο υλικό για πάνελ αυτοκινήτου, το οποίο αποτελείται από ίνες φύλλων ανανά.
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Δείτε εδώ.
UPD:
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