Η

συνεργάζεται με την ιαπωνική εταιρεία κατασκευής υλικών, που ονομάζεται

, και κατάφερε να δώσει ζωή στα γεωργικά απόβλητα. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες εφηύραν ένα νέο υλικό για πάνελ αυτοκινήτου, το οποίο αποτελείται από