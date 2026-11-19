Σπορ SUV με 333 άλογα και εκρηκτικές επιδόσεις - Πότε έρχεται Ελλάδα;
Σπορ SUV με 333 άλογα και εκρηκτικές επιδόσεις - Πότε έρχεται Ελλάδα;
Το Volkswagen T-Roc R παρουσιάστηκε επίσημα. Προσφέρει υψηλές επιδόσεις, έχει ήπια υβριδικό κινητήρα, και κάνει και drift.
Η Volkswagen παρουσίασε επίσημα το νέο T-Roc R, το οποίο θα την εκπροσωπεί στην κατηγορία των SUV υψηλών επιδόσεων.
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