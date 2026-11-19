Η επικίνδυνη φθορά του αυτοκινήτου που δεν την βλέπουμε
Η επικίνδυνη φθορά του αυτοκινήτου που δεν την βλέπουμε
Ένα ελαστικό μπορεί να δείχνει εντάξει και να μην είναι. Ο σωστός έλεγχος αποκαλύπτει φθορές που επηρεάζουν το φρενάρισμα, την πρόσφυση και την οδική ασφάλεια.
UPD:
Οι περισσότεροι οδηγοί καταλαβαίνουν ότι τα ελαστικά τους χρειάζονται αλλαγή όταν το πέλμα έχει φθαρεί αισθητά ή όταν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα στον δρόμο. Στην πραγματικότητα, οι ενδείξεις υπάρχουν συχνά πολύ νωρίτερα. Μπορεί να είναι ένα εξόγκωμα στο πλαϊνό, μια ρωγμή, η ανομοιόμορφη φθορά ή μια πίεση που μειώνεται σταδιακά. Κανένα από αυτά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως λεπτομέρεια.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα