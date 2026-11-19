Οι περισσότεροι οδηγοί καταλαβαίνουν ότι τα ελαστικά τους χρειάζονται αλλαγή όταν το πέλμα έχει φθαρεί αισθητά ή όταν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα στον δρόμο. Στην πραγματικότητα, οι ενδείξεις υπάρχουν συχνά πολύ νωρίτερα. Μπορεί να είναι





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