Η Rockstar Games για μια ακόμα φορά προκαλεί φρενίτιδα στον κόσμο του gaming καθώς ξεκίνησε η διάθεση του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI. Το διάσημο παιχνίδι επιστρέφει και δημιουργεί για ακόμη μία φορά έναν ολόκληρο κόσμο με τη δική του ταυτότητα.









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