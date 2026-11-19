GTA 6: Tα πραγματικά αυτοκίνητα πίσω από τα μοντέλα του παιχνιδιού
Η Rockstar Games δεν χρησιμοποιεί πραγματικές αυτοκινητοβιομηχανίες και εμπορικές ονομασίες στο νέο Grand Theft Auto VI. Ωστόσο, τα ψηφιακά αυτοκίνητα της Vice City έχουν ξεκάθαρες σχεδιαστικές αναφορές σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Υπό την υπόκρουση και του «Όλα αυτά που φοβάμαι» της Άλκηστις Πρωτοψάλτη…
Η Rockstar Games δεν χρησιμοποιεί πραγματικές αυτοκινητοβιομηχανίες και εμπορικές ονομασίες στο νέο Grand Theft Auto VI. Ωστόσο, τα ψηφιακά αυτοκίνητα της Vice City έχουν ξεκάθαρες σχεδιαστικές αναφορές σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Υπό την υπόκρουση και του «Όλα αυτά που φοβάμαι» της Άλκηστις Πρωτοψάλτη…
Η Rockstar Games για μια ακόμα φορά προκαλεί φρενίτιδα στον κόσμο του gaming καθώς ξεκίνησε η διάθεση του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI. Το διάσημο παιχνίδι επιστρέφει και δημιουργεί για ακόμη μία φορά έναν ολόκληρο κόσμο με τη δική του ταυτότητα.
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