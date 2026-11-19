Το νέο «καυτό» SUV των Γερμανών με επιδόσεις hot hatchback
Το νέο «καυτό» SUV των Γερμανών με επιδόσεις hot hatchback
Το Volkswagen T-Roc R παρουσιάστηκε επίσημα. Προσφέρει υψηλές επιδόσεις, έχει ήπια υβριδικό κινητήρα, και κάνει και drift.
UPD:
Η Volkswagen παρουσίασε επίσημα το νέο T-Roc R, το οποίο θα την εκπροσωπεί στην κατηγορία των SUV υψηλών επιδόσεων.
Ώθηση στο μοντέλο δίνει ο δίλιτρος turbo eTSI κινητήρας, που έχει ήπια υβριδική υποβοήθηση, και αποδίδει 333 άλογα και 420 Nm.
Δείτε εδώ.
Ώθηση στο μοντέλο δίνει ο δίλιτρος turbo eTSI κινητήρας, που έχει ήπια υβριδική υποβοήθηση, και αποδίδει 333 άλογα και 420 Nm.
Δείτε εδώ.
UPD:
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