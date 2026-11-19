Ιδού το νέο μοντέλο της Lamborghini
Ιδού το νέο μοντέλο της Lamborghini
Πενήντα χρόνια μετά τη Silhouette του 1976, την πρώτη ανοιχτή Lamborghini παραγωγής, η ιταλική εταιρεία παρουσίασε την πρώτη της Spyder με αναδιπλούμενη σκληρή οροφή.
Πρόκειται για την ανοιχτή έκδοση της Temerario, που διατηρεί το plug-in υβριδικό σύστημα των 920 ίππων της κουπέ. Η διαφορά για τον οδηγό γίνεται ιδιαίτερα αισθητή όταν ο V8 πίσω από τα καθίσματα πλησιάζει τις 10.000 σ.α.λ.
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