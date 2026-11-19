Ο «δράκος» που κοστίζει 8 εκατ. δολάρια
Ο «δράκος» που κοστίζει 8 εκατ. δολάρια
Ένα μοναδικό RUF 621 ίππων, με αερόψυκτο κινητήρα, ανθρακονημάτινο αμάξωμα και ιστορία τριών δεκαετιών, ετοιμάζεται να διεκδικήσει εκατομμύρια σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης, συνδυάζοντας παρελθόν και τεχνολογία.
UPD:
Υπάρχουν αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους και άλλα που αποκτούν συλλεκτική αξία εξαιτίας της σπανιότητάς τους. Υπάρχουν, όμως, και ορισμένες δημιουργίες που συνδυάζουν και τα δύο, έχοντας πίσω τους μια ιστορία που δύσκολα επαναλαμβάνεται.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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