Ένα μοναδικό RUF 621 ίππων, με αερόψυκτο κινητήρα, ανθρακονημάτινο αμάξωμα και ιστορία τριών δεκαετιών, ετοιμάζεται να διεκδικήσει εκατομμύρια σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης, συνδυάζοντας παρελθόν και τεχνολογία.