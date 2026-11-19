Η εντυπωσιακή C111, η μοναδική Mercedes με Wankel πωλείται!
Η εντυπωσιακή C111, η μοναδική Mercedes με Wankel πωλείται!
Ένα από τα πιο σπάνια και εμβληματικά πειραματικά αυτοκίνητα της Mercedes-Benz αλλάζει χέρια για πρώτη φορά. Τα έσοδα θα χρηματοδοτήσουν την αναβάθμιση του μουσείου της στη Στουτγάρδη.
UPD:
Μια ιστορική στιγμή για τη Mercedes-Benz και τους συλλέκτες κλασικών αυτοκινήτων θα σημειωθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2027, καθώς για πρώτη φορά μια C 111 θα διατεθεί προς πώληση μέσω δημοπρασίας. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τον οίκο RM Sotheby’s στο Palais du Louvre στο Παρίσι, στο πλαίσιο της έκθεσης Retromobile, ενώ τα έσοδα θα διατεθούν για την υλοποίηση του προγράμματος «Mercedes-Benz Museum 2.0».
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UPD:
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