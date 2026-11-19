Ένα από τα πιο σπάνια και εμβληματικά πειραματικά αυτοκίνητα της Mercedes-Benz αλλάζει χέρια για πρώτη φορά. Τα έσοδα θα χρηματοδοτήσουν την αναβάθμιση του μουσείου της στη Στουτγάρδη.