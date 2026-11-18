Έρχεται νέο Skoda Karoq - Πώς θα είναι

Η Skoda εξελίσσει ταχέως τη νέα γενιά του μεσαίου της SUV, καθώς σκοπεύει να το λανσάρει στις αγορές μέχρι το 2028, ώστε να ανταγωνιστεί τις πολλές νέες προτάσεις των Κινέζων.