Έρχεται νέο Skoda Karoq - Πώς θα είναι
Έρχεται νέο Skoda Karoq - Πώς θα είναι
Η Skoda εξελίσσει ταχέως τη νέα γενιά του μεσαίου της SUV, καθώς σκοπεύει να το λανσάρει στις αγορές μέχρι το 2028, ώστε να ανταγωνιστεί τις πολλές νέες προτάσεις των Κινέζων.
Το σημερινό Karoq βρίσκεται στην αγορά σχεδόν μία δεκαετία και, παρά την ηλικία του, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της Skoda.
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