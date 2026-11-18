Η Black Friday αποτελεί πλέον μια καθιερωμένη ευκαιρία για αγορές, ακόμη και όταν πρόκειται για την απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου. Φέτος, η

αποφάσισε να αλλάξει το χρώμα της πιο γνωστής εμπορικής περιόδου του Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας τη

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