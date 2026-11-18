Citroen Red Friday: Όφελος έως 4.800 ευρώ σε όλη τη γκάμα (+video)
Citroen Red Friday: Όφελος έως 4.800 ευρώ σε όλη τη γκάμα (+video)
Η Citroen δίνει φέτος διαφορετικό χρώμα στην Black Friday, με σημαντικά οικονομικά οφέλη, μεγάλη ποικιλία μοντέλων και προσφορές που καλύπτουν κάθε ανάγκη μετακίνησης.
Η Black Friday αποτελεί πλέον μια καθιερωμένη ευκαιρία για αγορές, ακόμη και όταν πρόκειται για την απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου. Φέτος, η Citroen αποφάσισε να αλλάξει το χρώμα της πιο γνωστής εμπορικής περιόδου του Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας τη Red Friday, μια ενέργεια με προνομιακές τιμές σε ολόκληρη την γκάμα επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών μοντέλων της.
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