BMW: Κάνει ό,τι κορόιδευε
BMW: Κάνει ό,τι κορόιδευε
Η βαυαρική εταιρεία, αφού δοκίμασε στην πράξη ένα σύστημα της Hyundai, αποφάσισε να εξελίξει τη δική της εκδοχή για τη νέα i3.
Όταν η Hyundai παρουσίασε το 2023 το Ioniq 5 N, ένα από τα χαρακτηριστικά του που προκάλεσε συζητήσεις ήταν το σύστημα N e-Shift.
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