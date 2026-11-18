Πόσο χρονών είναι ο μέσος ιδιοκτήτης μιας Bugatti;
Πόσο χρονών είναι ο μέσος ιδιοκτήτης μιας Bugatti;
Ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που αγοράζουν καινούρια Bugatti έχει πέσει σημαντικά, σύμφωνα με τον CEO της Bugatti Αμερικής.
UPD:
Η Bugatti αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά ονόματα στον κόσμο της αυτοκίνησης, διαθέτοντας πελατολόγιο που έχει την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσει hypercar πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
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UPD:
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