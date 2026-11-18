Πέντε «ψαγμένοι» κινητήρες του VW Group- Ποιος είναι ο αγαπημένος σου;

Η εποχή Φέρντιναντ Πιχ στον Όμιλο Volkswagen είδε την εταιρεία να απολαμβάνει μία από τις πιο εύφορες περιόδους στην ιστορία της. Και μερικοί από τους κινητήρες που κατασκευάστηκαν μας έμειναν για την πολύ ψαγμένη μηχανολογική τους φύση.