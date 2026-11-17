Η Ford απαντά στους προβληματισμούς για τις μπαταρίες των EV
Η Ford απαντά στους προβληματισμούς για τις μπαταρίες των EV
Η προηγμένη τεχνολογία των μπαταριών που εξοπλίζουν τα ηλεκτρικά μοντέλα της Ford εξασφαλίζουν την αυξημένη αντοχή τους σε βάθος χρόνου.
Η μακροχρόνια αντοχή της μπαταρίας υψηλής τάσης εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προβληματισμούς για μια αρκετά μεγάλη μερίδα αγοραστών που σκέφτεται να αποκτήσει ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
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