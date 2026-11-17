Η νέα γενιά του Clio έρχεται να επαναπροσδιορίσει την παρουσία της Renault στην κατηγορία των supermini, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και την αποδοτικότητα.

Στην έκδοση E-Tech, το πλήρως υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν 1800άρη κινητήρα με ηλεκτροκινητήρες, προσφέροντας τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης και την ευελιξία της βενζίνης χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση.



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