5+1 λόγοι που κάνουν το νέο Renault Clio E-Tech να ξεχωρίζει (+video)
5+1 λόγοι που κάνουν το νέο Renault Clio E-Tech να ξεχωρίζει (+video)
Με κορυφαία υβριδική τεχνολογία, δυναμική σχεδίαση και πλούσια τεχνολογική σουίτα, το νέο Renault Clio E-Tech επιβάλλεται στην κατηγορία του.
UPD:
Η νέα γενιά του Clio έρχεται να επαναπροσδιορίσει την παρουσία της Renault στην κατηγορία των supermini, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και την αποδοτικότητα.
Στην έκδοση E-Tech, το πλήρως υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν 1800άρη κινητήρα με ηλεκτροκινητήρες, προσφέροντας τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης και την ευελιξία της βενζίνης χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση.
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UPD:
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