Πώς θα είναι το νέο μοντέλο της Fiat;
Πώς θα είναι το νέο μοντέλο της Fiat;
Η Fiat έχει στα σκαριά ένα καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα ονομάζεται Koala. Πού θα τοποθετείται σε σχέση με την υπόλοιπη γκάμα μοντέλων της ιταλικής μάρκας;
Η Fiat ετοιμάζει ένα νέο μοντέλο, το οποίο θα είναι μικρό σε διαστάσεις και αναμένεται να τοποθετηθεί κάτω από το Panda. Η εταιρεία κατοχύρωσε πρόσφατα το όνομα «Koala», κάτι που επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής των Fiat, Abarth και Lancia, Αρνό Μπελόνι, και υπολογίζουμε πως έτσι θα αποκαλείται το επερχόμενο αυτοκίνητο.
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