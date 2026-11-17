Η Kove 625X MAX έφτασε στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Η Kove 625X MAX έφτασε στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Η νέα adventure μοτοσικλέτα της Kove είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας κινητήρα 63 ίππων με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση, σύστημα ραντάρ και κάμερες καταγραφής.
Η Kove 625X MAX ξεκίνησε την εμπορική της πορεία στην Ελλάδα, φέρνοντας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση στην κατηγορία των μεσαίων adventure μοτοσικλετών.
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