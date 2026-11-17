Οι Χάρτες Google (Google Maps) περνούν σε μια νέα εποχή, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά πλέον ουσιαστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε προορισμούς και οργανώνουμε τις μετακινήσεις μας. Η νέα λειτουργία Ask Maps, που ξεκίνησε να διατίθεται και στην Ελλάδα από τις 16 Νοεμβρίου, φιλοδοξεί να κάνει την καθημερινή χρήση της δημοφιλούς εφαρμογής πιο εύκολη και αποτελεσματική.





δειτε εδω

