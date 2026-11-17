Αλλάζουν όλα στα Google Maps - Και στην Ελλάδα
Αλλάζουν όλα στα Google Maps - Και στην Ελλάδα
Η νέα λειτουργία Ask Maps έρχεται στην Ελλάδα και επιτρέπει στους οδηγούς να οργανώνουν τις διαδρομές τους, να ενημερώνονται για την κίνηση και να αναζητούν προορισμούς κάνοντας απλές ερωτήσεις.
Η νέα λειτουργία Ask Maps έρχεται στην Ελλάδα και επιτρέπει στους οδηγούς να οργανώνουν τις διαδρομές τους, να ενημερώνονται για την κίνηση και να αναζητούν προορισμούς κάνοντας απλές ερωτήσεις.
UPD:
Οι Χάρτες Google (Google Maps) περνούν σε μια νέα εποχή, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά πλέον ουσιαστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε προορισμούς και οργανώνουμε τις μετακινήσεις μας. Η νέα λειτουργία Ask Maps, που ξεκίνησε να διατίθεται και στην Ελλάδα από τις 16 Νοεμβρίου, φιλοδοξεί να κάνει την καθημερινή χρήση της δημοφιλούς εφαρμογής πιο εύκολη και αποτελεσματική.
δειτε εδω
UPD:
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