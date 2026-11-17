Χειμώνας: Πώς θα προλάβεις προβλήματα με το αυτοκίνητο
Χειμώνας: Πώς θα προλάβεις προβλήματα με το αυτοκίνητο
Ο χειμώνας είναι προ των πυλών. Τι πρέπει να ελέγξουμε στο αυτοκίνητο, προκειμένου να αποφύγουμε βλάβες, προβλήματα και ατυχήματα;
UPD:
Με την έλευση του χειμώνα, το αυτοκίνητο αρχίζει να αποκαλύπτει τα αδύναμα σημεία του.
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UPD:
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