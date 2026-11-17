Πόσο συνεισφέρει η ευρωπαϊκή βιομηχανία μοτοσικλέτας στην οικονομία;

Νέα μελέτη της ACEM και της Oxford Economics αποκαλύπτει ότι ο κλάδος των δύο τροχών στηρίζει σχεδόν 482.000 θέσεις εργασίας, ενώ αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές.