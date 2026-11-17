Τι θα δούμε από τη BMW το 2027;
Τι θα δούμε από τη BMW το 2027;
Η BMW ετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά, με το πρόγραμμα νέων μοντέλων για το 2027 να περιλαμβάνει από προσιτά ηλεκτρικά και ανανεωμένα SUV μέχρι την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική M3 και πολυτελείς προτάσεις με την υπογραφή της Alpina.
Η BMW βρίσκεται σε μια περίοδο εκτεταμένης ανανέωσης της γκάμας της, έχοντας ήδη ξεκινήσει τη μετάβαση στη νέα σχεδιαστική και τεχνολογική φιλοσοφία της Neue Klasse.
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