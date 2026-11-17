Το Leapmotor B05 Max αποδεικνύει πως τα hatchback δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Προσφέρει σπορτίφ συμπεριφορά, μοντέρνο ντιζάιν, μεγάλους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.