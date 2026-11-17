Δοκιμάζουμε το Leapmotor B05 Max - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Leapmotor B05 Max - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Το Leapmotor B05 Max αποδεικνύει πως τα hatchback δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Προσφέρει σπορτίφ συμπεριφορά, μοντέρνο ντιζάιν, μεγάλους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.
UPD:
Η κατηγορία των C hatchback τον τελευταίο καιρό ξεκίνησε να αδειάζει από μοντέλα. Όλο και περισσότεροι άρχισαν να επιλέγουν ένα πιο ψηλό όχημα για το επόμενό τους αυτοκίνητο, και αυτό έκανε τις εταιρείες να «κόβουν» μοντέλα και να δημιουργούν crossover και SUV. Φαύλος κύκλος.
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Δείτε εδώ.
UPD:
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