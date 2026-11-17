Για την Ελλάδα, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη εικόνα σε θαλάσσιες περιοχές, σύνορα και κρίσιμες υποδομές. Η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και ασφαλούς μετάδοσης πληροφοριών έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον με πολλά νησιά και μεγάλες αποστάσεις, όπως το Αιγαίο.

Η σύγκρισή του με το Searcher Mk II-J που έχει η Ισπανία και θεωρείται το κλύτερο αυτή τη στιγμή, δείχνει δύο διαφορετικές διαδρομές: την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας με ελληνικό συντονισμό και την αξιοποίηση ενός ήδη δοκιμασμένου συστήματος ισραηλινής κατασκευής. Για να έχει ουσία αυτή η αντιπαραβολή, χρειάζεται να συνυπολογιστούν οι αποστολές, οι αισθητήρες και το στάδιο ωριμότητας κάθε προγράμματος...







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