Η Ελλάδα φτιάχνει το drone που θέλει όλη η Ευρώπη
Το LOTUS αναπτύσσεται με ελληνική ηγεσία για αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, με μία ιδιαίτερη δυνατότητα: το μητρικό αεροσκάφος θα μεταφέρει μικρότερα drones που θα προσεγγίζουν την περιοχή ενδιαφέροντος.
Για την Ελλάδα, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη εικόνα σε θαλάσσιες περιοχές, σύνορα και κρίσιμες υποδομές. Η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και ασφαλούς μετάδοσης πληροφοριών έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον με πολλά νησιά και μεγάλες αποστάσεις, όπως το Αιγαίο.
Η σύγκρισή του με το Searcher Mk II-J που έχει η Ισπανία και θεωρείται το κλύτερο αυτή τη στιγμή, δείχνει δύο διαφορετικές διαδρομές: την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας με ελληνικό συντονισμό και την αξιοποίηση ενός ήδη δοκιμασμένου συστήματος ισραηλινής κατασκευής. Για να έχει ουσία αυτή η αντιπαραβολή, χρειάζεται να συνυπολογιστούν οι αποστολές, οι αισθητήρες και το στάδιο ωριμότητας κάθε προγράμματος...
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