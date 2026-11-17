Η ακραία Porsche 911 Turbo S της Brabus (+ video)
Η ακραία Porsche 911 Turbo S της Brabus (+ video)
Ο Γερμανός βελτιωτής επεμβαίνει στο γερμανικό supercar, αυξάνοντας την ισχύ του, προσθέτοντας παράλληλα ένα εντυπωσιακό πακέτο από ανθρακονήματα.
Η Porsche 911 Turbo S αποτελεί ήδη μία από τις ταχύτερες και πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων. Για τη Brabus, ωστόσο, ακόμη και η ισχυρότερη 911 παραγωγής στην ιστορία δεν είναι αρκετή.
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