Η εντυπωσιακή τεχνολογία που εξελίσσει η Mercedes
Η εντυπωσιακή τεχνολογία που εξελίσσει η Mercedes
Η Mercedes-Benz εξελίσσει ένα νέο σύστημα ολογραφικής προβολής που μετατρέπει το παρμπρίζ σε ψηφιακή επιφάνεια, χωρίς να περιορίζει την ορατότητα του οδηγού.
UPD:
Η εποχή των ολοένα μεγαλύτερων οθονών στο εσωτερικό των αυτοκινήτων φαίνεται πως δεν θα σταματήσει σύντομα. Μάλιστα εταιρείες όπως η Mercedes-Benz εξετάζουν το ενδεχόμενο να μετατρέψουν ολόκληρο το παρμπρίζ σε ένα προηγμένο head-up display ψηφιακής προβολής.
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