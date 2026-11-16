Πληρώνεις 30.000 ευρώ για Tesla, αλλά δεν είναι δικό σου - Τι σκέφτηκε ο Μασκ;
Πληρώνεις 30.000 ευρώ για Tesla, αλλά δεν είναι δικό σου - Τι σκέφτηκε ο Μασκ;
Η εταιρεία του Ίλον Μασκ σου «πουλάει» το ρομποταξί της, χωρίς όμως οι αγοραστές του να είναι πραγματικά οι ιδιοκτήτες του. Γιατί, λοιπόν, να το πληρώσει κάποιος;
Η Tesla άνοιξε τις παραγγελίες για το αυτόνομο Cybercab, ανακοινώνοντας τιμή στις 29.990 δολάρια.
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