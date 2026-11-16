Πληρώνεις 30.000 ευρώ για Tesla, αλλά δεν είναι δικό σου - Τι σκέφτηκε ο Μασκ;

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ σου «πουλάει» το ρομποταξί της, χωρίς όμως οι αγοραστές του να είναι πραγματικά οι ιδιοκτήτες του. Γιατί, λοιπόν, να το πληρώσει κάποιος;