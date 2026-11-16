Πόσο διαφορετικό θα είναι το νέο Dacia Sandero;

Η Dacia θα παρουσιάσει τη νέα γενιά του Sandero το 2028, η οποία θα είναι σημαντικά αναβαθμισμένη. Θα υπάρχουν κοινά στοιχεία με την τρέχουσα;