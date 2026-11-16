Πόσο διαφορετικό θα είναι το νέο Dacia Sandero;
Πόσο διαφορετικό θα είναι το νέο Dacia Sandero;
Η Dacia θα παρουσιάσει τη νέα γενιά του Sandero το 2028, η οποία θα είναι σημαντικά αναβαθμισμένη. Θα υπάρχουν κοινά στοιχεία με την τρέχουσα;
Το Sandero είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Dacia. Ωστόσο ο ανταγωνισμός, που γίνεται όλο και πιο αδυσώπητος, με νέα μοντέλα να έρχονται τόσο από την Κίνα όσο και από τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ώθησαν τη ρουμανική μάρκα να δημιουργήσει κάτι καινούργιο, το οποίο δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στην προσιτή τιμή πώλησης.
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