Επέτειος Πολυτεχνείου: Ποιες στάσεις του Μετρό είναι κλειστές
Επέτειος Πολυτεχνείου: Ποιες στάσεις του Μετρό είναι κλειστές
Η Τροχαία θα εφαρμόσει περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενόψει της 53ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τι συνιστά στους οδηγούς, και ποιες στάσεις του Μετρό θα κλείσουν;
Ενόψει της 53ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις τόσο στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, όσο και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
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