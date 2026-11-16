Η Τροχαία θα εφαρμόσει περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενόψει της 53ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τι συνιστά στους οδηγούς, και ποιες στάσεις του Μετρό θα κλείσουν;