Αυτό το άγνωστο hypercar αλλάζει τον τρόπο που οδηγείς
Αυτό το άγνωστο hypercar αλλάζει τον τρόπο που οδηγείς
Η Sanrivatti έχει στα σκαριά ένα hypercar με ατμοσφαιρικό V10 κινητήρα και θέση μόνο για έναν. Το πιο σημαντικό είναι ωστόσο το πώς κάθεται ο οδηγός μέσα σε αυτό…
Ζούμε σε μια εποχή όπου δημιουργούνται περισσότερα supercars από ποτέ. «Ξεπετάγονται» όλο και πιο πολλές εταιρείες, που υπόσχονται πως προσφέρουν κάτι διαφορετικό από τις υπόλοιπες.
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