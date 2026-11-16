Η Sanrivatti έχει στα σκαριά ένα hypercar με ατμοσφαιρικό V10 κινητήρα και θέση μόνο για έναν. Το πιο σημαντικό είναι ωστόσο το πώς κάθεται ο οδηγός μέσα σε αυτό…