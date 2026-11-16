Η

της τρέχουσας γενιάς, με κωδικό

, παρουσιάστηκε το 2021 και είχε εξελιχθεί από το τμήμα

της γερμανικής μάρκας. Ενώ στο παρελθόν το δίθυρο μοντέλο διακρινόταν για τον Grand Touring χαρακτήρα του, η τελευταία





Δείτε εδώ. απέκτησε πιο σκληροπυρηνικά, σπορ χαρακτηριστικά.

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