Σε τι εκδόσεις θα βγει η νέα Mercedes-Benz SL;
Σε τι εκδόσεις θα βγει η νέα Mercedes-Benz SL;
Η Mercedes-Benz θα ανανεώσει την SL, και θα εισάγει νέες εκδόσεις με διαφορετικό «χαρακτήρα», αναλόγως του προφίλ του εκάστοτε αγοραστή.
Η Mercedes-Benz SL της τρέχουσας γενιάς, με κωδικό R232, παρουσιάστηκε το 2021 και είχε εξελιχθεί από το τμήμα AMG της γερμανικής μάρκας. Ενώ στο παρελθόν το δίθυρο μοντέλο διακρινόταν για τον Grand Touring χαρακτήρα του, η τελευταία SL απέκτησε πιο σκληροπυρηνικά, σπορ χαρακτηριστικά.
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