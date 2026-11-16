Πού είναι η έδρα των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών;
Πού είναι η έδρα των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών;
Ας κάνουμε μια χαρτογράφηση ανά τον κόσμο των πόλεων οι οποίες είναι η έδρα των σημαντικότερων εταιρειών αυτοκινήτου, όπως την ανακοινώνουν τα στελέχη τους.
Από την Ευρώπη ως τις ΗΠΑ, από την Ινδία, την Νότια Κορέα, την Κίνα και την Ιαπωνία, οι σημαντικότερες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν την επιχειρηματική ή ιστορική έδρα τους σε διαφορετικές πόλεις.
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