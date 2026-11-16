Από την Ευρώπη ως τις ΗΠΑ, από την Ινδία, την Νότια Κορέα, την Κίνα και την Ιαπωνία, οι σημαντικότερες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν την επιχειρηματική ή ιστορική έδρα τους σε διαφορετικές πόλεις.