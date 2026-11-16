Μέχρι πρόσφατα, όταν ένα πολεμικό πλοίο χρειαζόταν να παρατηρήσει μια θαλάσσια περιοχή πέρα από τον ορίζοντά του, είχε στη διάθεσή του κυρίως τα οργανικά του ελικόπτερα, τα ραντάρ και τις πληροφορίες από άλλα μέσα.