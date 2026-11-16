Οι ελληνικές Belharra αποκτούν μάτια πέρα από τον ορίζοντα
Οι ελληνικές Belharra αποκτούν μάτια πέρα από τον ορίζοντα
Οι νέες ελληνικές φρεγάτες αποκτούν ένα επιπλέον πλεονέκτημα: μη επανδρωμένα ελικόπτερα που απογειώνονται από το κατάστρωμα, επεκτείνοντας την επιτήρηση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
UPD:
Μέχρι πρόσφατα, όταν ένα πολεμικό πλοίο χρειαζόταν να παρατηρήσει μια θαλάσσια περιοχή πέρα από τον ορίζοντά του, είχε στη διάθεσή του κυρίως τα οργανικά του ελικόπτερα, τα ραντάρ και τις πληροφορίες από άλλα μέσα.
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