Τι καινούριο θα έχουν οι ηλεκτρικές BMW
Τι καινούριο θα έχουν οι ηλεκτρικές BMW
Η BMW θα προσθέσει σε ορισμένα ηλεκτρικά μοντέλα της μία επιπλέον επιλογή μπαταρίας, η οποία θα διαφέρει ως προς τη χημική της σύσταση. Γιατί αυτό αποτελεί πόλο έλξης;
Η BMW ετοιμάζεται να διευρύνει τις επιλογές των ηλεκτρικών μοντέλων της, προσφέροντας σε ορισμένα από αυτά μπαταρίες LFP, με στόχο τη μείωση του κόστους και την προσέλκυση περισσότερων αγοραστών.
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