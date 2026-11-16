Η BMW θα προσθέσει σε ορισμένα ηλεκτρικά μοντέλα της μία επιπλέον επιλογή μπαταρίας, η οποία θα διαφέρει ως προς τη χημική της σύσταση. Γιατί αυτό αποτελεί πόλο έλξης;