Πότε έρχονται τα καινούρια enduro της Triumph;

Οι νέες enduro μοτοσικλέτες της Triumph αποκτούν αναρτήσεις KYB με ρυθμίσεις χωρίς εργαλεία, βελτιώσεις στους κινητήρες και ανανεωμένη εμφάνιση, αξιοποιώντας την εμπειρία από τις διεθνείς αγωνιστικές επιτυχίες της εταιρείας.