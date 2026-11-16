Πότε έρχονται τα καινούρια enduro της Triumph;
Πότε έρχονται τα καινούρια enduro της Triumph;
Οι νέες enduro μοτοσικλέτες της Triumph αποκτούν αναρτήσεις KYB με ρυθμίσεις χωρίς εργαλεία, βελτιώσεις στους κινητήρες και ανανεωμένη εμφάνιση, αξιοποιώντας την εμπειρία από τις διεθνείς αγωνιστικές επιτυχίες της εταιρείας.
Η Triumph συνεχίζει την εξέλιξη της enduro σειράς της παρουσιάζοντας τις ανανεωμένες TF 250-E και TF 450-E για το 2027.
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