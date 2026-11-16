Η νέα Mercedes-Benz GLB μεγάλωσε, έγινε πιο εντυπωσιακή και φορτώθηκε με ακόμη περισσότερη τεχνολογία. Μετά την ηλεκτρική, δοκιμάζουμε και την υβριδική έκδοση, που στην πράξη κάνει πολλά περισσότερα από όσα αφήνει να εννοηθούν οι λέξεις «mild hybrid».