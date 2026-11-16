Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes-Benz GLB - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes-Benz GLB - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η νέα Mercedes-Benz GLB μεγάλωσε, έγινε πιο εντυπωσιακή και φορτώθηκε με ακόμη περισσότερη τεχνολογία. Μετά την ηλεκτρική, δοκιμάζουμε και την υβριδική έκδοση, που στην πράξη κάνει πολλά περισσότερα από όσα αφήνει να εννοηθούν οι λέξεις «mild hybrid».
Η GLB ήταν ανέκαθεν μια κάπως ιδιαίτερη περίπτωση στην γκάμα της Mercedes-Benz. Δεν ήταν το πιο κομψό (βλέπε GLC) ή το πιο κόμπακτ (βλέπε GLA) SUV της εταιρείας.
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