Μια φινλανδική εταιρεία σχεδιάζει στην Αττική τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή παραγωγική της μονάδα, με κρατική συμμετοχή και στρατηγικό ενδιαφέρον για την άμυνα και την ελληνική οικονομία.