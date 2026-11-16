Από το Νέο Ψυχικό στο Διάστημα: Η Ελλάδα χτίζει βιομηχανία δορυφόρων
Από το Νέο Ψυχικό στο Διάστημα: Η Ελλάδα χτίζει βιομηχανία δορυφόρων
Μια φινλανδική εταιρεία σχεδιάζει στην Αττική τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή παραγωγική της μονάδα, με κρατική συμμετοχή και στρατηγικό ενδιαφέρον για την άμυνα και την ελληνική οικονομία.
UPD:
Στο Νέο Ψυχικό, σε έναν χώρο που δύσκολα θα συνέδεε κανείς με τη διαστημική βιομηχανία, κατασκευάζονται ήδη ραντάρ και υποσυστήματα για δορυφόρους.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα