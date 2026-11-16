Ποια από αυτές τις Ferrari θα ήθελες να έχεις;
Ποια από αυτές τις Ferrari θα ήθελες να έχεις;
Η «χρυσή» δεκαετία της θρυλικής μάρκας του Μαρανέλο μας χάρισε ορισμένα εμβληματικά μοντέλα.
Ανεξαρτήτως εποχής, η Ferrari πάντα έβαζε σε προτεραιότητα το motorsport. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως ο Έντζο την ίδρυσε αρχικά ως ομάδα αγώνων και μετά έγινε αυτοκινητοβιομηχανία.
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