Γιατί «τσαλακώνονται» τόσο τα αυτοκίνητα στο τρακάρισμα;
Γιατί «τσαλακώνονται» τόσο τα αυτοκίνητα στο τρακάρισμα;
Όταν συγκρούεται ένα καινούργιο αυτοκίνητο, οι λαμαρίνες του παραμορφώνονται πολύ παραπάνω σε σχέση με ένα μοντέλο 30ετίας. Γιατί γίνεται αυτό, και πώς συμβάλλει στην ασφάλειά μας;
Τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν ως χαρακτηριστικό γνώρισμα πως παραμορφώνονται σημαντικά περισσότερο σε ένα ατύχημα, συγκριτικά με αυτά του παρελθόντος.
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