Γιατί «τσαλακώνονται» τόσο τα αυτοκίνητα στο τρακάρισμα;

Όταν συγκρούεται ένα καινούργιο αυτοκίνητο, οι λαμαρίνες του παραμορφώνονται πολύ παραπάνω σε σχέση με ένα μοντέλο 30ετίας. Γιατί γίνεται αυτό, και πώς συμβάλλει στην ασφάλειά μας;