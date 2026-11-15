Τα κλεμμένα αυτοκίνητα στη Ρωσία θα κυκλοφορούν νόμιμα!

Η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει νόμο που θα επιτρέπει την ταξινόμηση οχημάτων τα οποία έχουν δηλωθεί διεθνώς ως κλεμμένα, ακόμη και αν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.