Τα κλεμμένα αυτοκίνητα στη Ρωσία θα κυκλοφορούν νόμιμα!
NEWSAUTO.GR

Τα κλεμμένα αυτοκίνητα στη Ρωσία θα κυκλοφορούν νόμιμα!

Η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει νόμο που θα επιτρέπει την ταξινόμηση οχημάτων τα οποία έχουν δηλωθεί διεθνώς ως κλεμμένα, ακόμη και αν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κλεμμένα αυτοκίνητα στη Ρωσία θα κυκλοφορούν νόμιμα!
Ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, που ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά αυτοκινήτου της Ρωσίας, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην έγκριση.

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