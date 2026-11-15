Τα απαγορευμένα από τον γερμανικό στρατό οχήματα
NEWSAUTO.GR

Τα απαγορευμένα από τον γερμανικό στρατό οχήματα

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις απαγόρευσαν συγκεκριμένα κινεζικά οχήματα κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Τα απαγορευμένα από τον γερμανικό στρατό οχήματα
UPD:
Σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο του γερμανικού Υπουργείου Άμυνας, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αποκλείουν στο εξής την πρόσβαση μοντέλων της BYD Auto, της Geely και της Nio σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Γερμανίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες από πλευράς ασφάλειας.

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UPD:
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