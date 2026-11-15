Τα απαγορευμένα από τον γερμανικό στρατό οχήματα

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού

το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο του γερμανικού Υπουργείου Άμυνας, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αποκλείουν στο εξής την πρόσβαση μοντέλων της