Εσύ ξέρεις τη διαφορά μεταξύ AWD και 4WD;
Εσύ ξέρεις τη διαφορά μεταξύ AWD και 4WD;
Μπορεί τόσο ένα AWD όσο και ένα 4WD αυτοκίνητο να μεταδίδει ισχύ και στους τέσσερις τροχούς, όμως πίσω από τις δύο ονομασίες κρύβονται συστήματα με διαφορετική φιλοσοφία και δυνατότητες.
UPD:
Οι όροι AWD (All-Wheel Drive) και 4WD (Four-Wheel Drive) χρησιμοποιούνται συχνά σαν να περιγράφουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άλλωστε, στην πράξη και τα δύο συστήματα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη ροπή του κινητήρα και στους τέσσερις τροχούς. Η ουσιαστική διαφορά, ωστόσο, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό και κυρίως στον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί κάθε σύστημα.
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