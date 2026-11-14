Εσύ ξέρεις τη διαφορά μεταξύ AWD και 4WD;

Οι όροι

(All-Wheel Drive) και

(Four-Wheel Drive) χρησιμοποιούνται συχνά σαν

. Άλλωστε, στην πράξη και τα δύο συστήματα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη ροπή του κινητήρα και στους τέσσερις τροχούς. Η ουσιαστική διαφορά, ωστόσο, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό και κυρίως

AWD4WD