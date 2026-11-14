Δοκιμάζουμε την QJMotor SRT 900 SX - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε την QJMotor SRT 900 SX - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η QJMotor με το SRT 900 SX κάνει βροντερή δήλωση τεχνολογίας, απόδοσης και οδηγικής απόλαυσης κλείνοντας το μάτι πονηρά σε Ευρωπαίους και Ιάπωνες κατασκευαστές.

Δοκιμάζουμε την QJMotor SRT 900 SX - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
Το QJMotor SRT 900 SX είναι από τις περιπτώσεις που σε κάνουν πραγματικά να απορείς και να αναρωτιέσαι πως γίνεται σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα οι κατασκευαστές από την Κίνα έχουν καταλάβει τι «παίζει» στον κόσμο της μοτοσικλέτας.

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UPD:
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