H Ελληνική Πυροσβεστική είναι πλέον η ισχυρότερη της Ευρώπης
H Ελληνική Πυροσβεστική είναι πλέον η ισχυρότερη της Ευρώπης
Με 742 νέα οχήματα και επιχειρησιακά μέσα, η Ελληνική Πυροσβεστική ενισχύει τις δυνατότητές της απέναντι σε πυρκαγιές, πλημμύρες και δύσκολες διασώσεις.
UPD:
Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης παραδόσεων παρουσιάστηκε στο Ελληνικό, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Τα μέσα είχαν παραδοθεί τμηματικά έως τον Οκτώβριο και περιλαμβάνουν 726 οχήματα, 15 ρυμουλκούμενα μεταφοράς αντλιών μεγάλης παροχής και έναν κινητό εκπαιδευτικό εξομοιωτή πυρκαγιάς, με τράκτορα και ημιρυμουλκούμενο. Η συνολική συμβατική αξία προσεγγίζει τα 79 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
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