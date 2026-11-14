H Ελληνική Πυροσβεστική είναι πλέον η ισχυρότερη της Ευρώπης

Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης παραδόσεων παρουσιάστηκε στο Ελληνικό, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Τα μέσα είχαν παραδοθεί τμηματικά έως τον Οκτώβριο και περιλαμβάνουν

, με τράκτορα και ημιρυμουλκούμενο. Η συνολική συμβατική αξία προσεγγίζει τα