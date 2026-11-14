Tο πρώτο «περίεργο» περιπολικό
Tο πρώτο «περίεργο» περιπολικό
Το ιστορικό μοντέλο της γερμανικής μάρκας αποκαταστάθηκε πλήρως και αποκτά μόνιμη θέση σε μουσείο του Άμπου Ντάμπι.
UPD:
Τα αστυνομικά αυτοκίνητα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι γνωστά για τον εντυπωσιακό τους στόλο, στον οποίο συναντά κανείς από supercars μέχρι ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
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