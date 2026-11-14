Tο πρώτο «περίεργο» περιπολικό
NEWSAUTO.GR

Tο πρώτο «περίεργο» περιπολικό

Το ιστορικό μοντέλο της γερμανικής μάρκας αποκαταστάθηκε πλήρως και αποκτά μόνιμη θέση σε μουσείο του Άμπου Ντάμπι.

Tο πρώτο «περίεργο» περιπολικό
UPD:
Τα αστυνομικά αυτοκίνητα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι γνωστά για τον εντυπωσιακό τους στόλο, στον οποίο συναντά κανείς από supercars μέχρι ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων.

Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης