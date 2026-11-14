F1, MotoGP και Ράλλυ τρέχουν πάνω σε παγωμένη λίμνη – Ποιος θα νικήσει;
F1, MotoGP και Ράλλυ τρέχουν πάνω σε παγωμένη λίμνη – Ποιος θα νικήσει;
Η Red Bull έβαλε στην ίδια «πίστα» πέντε εντελώς διαφορετικά αγωνιστικά, σε μια αναμέτρηση που αψηφά τους νόμους της φυσικής.
UPD:
Πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ένας αγώνας ανάμεσα σε ένα μονοθέσιο F1, μια πρωτότυπη μοτοσικλέτα του MotoGP, ένα αγωνιστικό rally, ένα θηριώδες off-road και ένα snowmobile;
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Δείτε εδώ.
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