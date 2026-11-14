Σε ποιον Έλληνα εφοπλιστή ανήκει το σπάνιο supercar που βγαίνει στο σφυρί
NEWSAUTO.GR

Σε ποιον Έλληνα εφοπλιστή ανήκει το σπάνιο supercar που βγαίνει στο σφυρί

Μια σπάνια Ferrari 365 GTC/4 του 1973, που είχε παραδοθεί καινούρια στον Έλληνα εφοπλιστή, πέρασε από τη συλλογή του στη δημοπρασία του οίκου Bonhams.

Σε ποιον Έλληνα εφοπλιστή ανήκει το σπάνιο supercar που βγαίνει στο σφυρί
UPD:
Ο Σταύρος Νιάρχος ήταν ένας άνθρωπος που είχε μάθει να κινείται στον κόσμο της πολυτέλειας. Ένας από τους ισχυρότερους Έλληνες εφοπλιστές του 20ού αιώνα, ανταγωνιστής του Αριστοτέλη Ωνάση και ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές ναυτιλιακές αυτοκρατορίες της εποχής του.

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