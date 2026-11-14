Σε ποιον Έλληνα εφοπλιστή ανήκει το σπάνιο supercar που βγαίνει στο σφυρί
Σε ποιον Έλληνα εφοπλιστή ανήκει το σπάνιο supercar που βγαίνει στο σφυρί
Μια σπάνια Ferrari 365 GTC/4 του 1973, που είχε παραδοθεί καινούρια στον Έλληνα εφοπλιστή, πέρασε από τη συλλογή του στη δημοπρασία του οίκου Bonhams.
UPD:
Ο Σταύρος Νιάρχος ήταν ένας άνθρωπος που είχε μάθει να κινείται στον κόσμο της πολυτέλειας. Ένας από τους ισχυρότερους Έλληνες εφοπλιστές του 20ού αιώνα, ανταγωνιστής του Αριστοτέλη Ωνάση και ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές ναυτιλιακές αυτοκρατορίες της εποχής του.
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