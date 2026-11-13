Ποιο είναι το μυστικό όπλο των υβριδικών κινητήρων;

Η βελτίωση της θερμικής απόδοσης αποτελεί

στην εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Ειδικά στην περίπτωση των υβριδικών συστημάτων, όπου

, αρκετοί κατασκευαστές έχουν επιλέξει την υιοθέτηση του κύκλου Atkinson για τους θερμικούς κινητήρες των

υβριδικών μονάδων