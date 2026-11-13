Ποιο είναι το μυστικό όπλο των υβριδικών κινητήρων;
Ποιο είναι το μυστικό όπλο των υβριδικών κινητήρων;
Τα σύγχρονα υβριδικά συστήματα φαίνεται πως έχουν βρει έναν πολύτιμο σύμμαχο για την αναβάθμισή τους στην αρχή λειτουργίας του κύκλου Atkinson, ο οποίος επιτρέπει στους βενζινοκινητήρες να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα την ενέργεια του καυσίμου, περιορίζοντας την κατανάλωση.
UPD:
Η βελτίωση της θερμικής απόδοσης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους στην εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Ειδικά στην περίπτωση των υβριδικών συστημάτων, όπου η οικονομία καυσίμου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αρκετοί κατασκευαστές έχουν επιλέξει την υιοθέτηση του κύκλου Atkinson για τους θερμικούς κινητήρες των υβριδικών μονάδων τους.
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