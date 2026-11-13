Γιατί σταμάτησε να παράγεται το hypercar από την Κροατία;

Το Rimac Nevera θα κατασκευαζόταν σε 190 αντίτυπα, ωστόσο η παραγωγή σταμάτησε στις 71 μονάδες. Ποια είναι τα στοιχεία που έκαναν το hypercar από την Κροατία να ξεχωρίζει;