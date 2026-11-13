Γιατί σταμάτησε να παράγεται το hypercar από την Κροατία;
Γιατί σταμάτησε να παράγεται το hypercar από την Κροατία;
Το Rimac Nevera θα κατασκευαζόταν σε 190 αντίτυπα, ωστόσο η παραγωγή σταμάτησε στις 71 μονάδες. Ποια είναι τα στοιχεία που έκαναν το hypercar από την Κροατία να ξεχωρίζει;
Το Rimac Nevera είναι το ηλεκτρικό hypercar της κροατικής μάρκας, το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2022, και αρχικά είχε υπολογιστεί να παραχθεί σε 190 μονάδες: 150 κανονικά και 40 Nevera R. Ο Μάτε Ρίματς, CEO της εταιρείας, δήλωσε πως είναι ικανοποιημένος με την πορεία του αυτοκινήτου, και αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να σταματήσει η παραγωγή.
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