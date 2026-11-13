Δοκιμάζουμε τη νέα Honda CB1000GT - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οδηγούμε τη νέα Honda CB1000GT, μια σπορ μοτοσικλέτα με τρομερές αρετές, ισχυρές επιδόσεις και ίσως τις καλύτερες αναρτήσεις σε όλη την κατηγορία.