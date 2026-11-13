Δοκιμάζουμε τη νέα Honda CB1000GT - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε τη νέα Honda CB1000GT - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Οδηγούμε τη νέα Honda CB1000GT, μια σπορ μοτοσικλέτα με τρομερές αρετές, ισχυρές επιδόσεις και ίσως τις καλύτερες αναρτήσεις σε όλη την κατηγορία.
Η σκληρή πραγματικότητα της τελευταίας δεκαετίας είναι ότι οι πραγματικές sport touring μοτοσικλέτες του λίτρου (και άνω) έχουν σχεδόν εκλείψει.
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